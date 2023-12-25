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Фёдоров считает, что ЦСКА слишком часто удаляли в первом периоде игры с «Салаватом»

Фёдоров считает, что ЦСКА слишком часто удаляли в первом периоде игры с «Салаватом»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал работу судей в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).

«Нам нельзя комментировать судейство? Можно, но за определённую плату (смеётся). Я всегда знаю, что это мы сами с усами. Мы делаем вещи, которые на вид арбитров заслуживают две минуты. Вы правы, нельзя высказываться о работе арбитров, никогда, в принципе, больших претензий нет. Все ошибаются. Но в данный момент 10 минут в первом периоде — многовато. Получили на все лады. Это идёт от концентрации, от индивидуальных действий каждого игрока», — сказал Фёдоров на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что по итогам встречи на счету армейцев шесть удалений, у «Салавата» — четыре.

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