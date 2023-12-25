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Турнирная таблица КХЛ: СКА снова в топ-4, «Салават» укрепился на третьем месте на Востоке

Турнирная таблица КХЛ: СКА снова в топ-4, «Салават» укрепился на третьем месте на Востоке
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В понедельник, 25 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи, по итогам которых в турнирной таблице произошёл ряд изменений.

Санкт-петербургский СКА (57) благодаря победе на выезде над московским «Динамо» (3:2) ворвался в тройку лидеров турнирной таблицы Западной конференции, сметив на строчку ниже нижегородское «Торпедо» (55). «Динамо» (62) же упустило возможность обойти своих прямых конкурентов в лице московского «Спартака» (62) и стать единоличным лидером Запада.

На Востоке «Салават Юлаев» (55) после победы над ЦСКА (4:3) обошёл «Ладу» (53), накануне уступившая «Автомобилисту» (1:5), и укрепился на третьем месте. «Амур» (44), уверенно обыгравший «Нефтехимик» (4:1), приближается к заветной зоне плей-офф и «Сибири» (47), идущей восьмой.

Статистика КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Барулин (Бочаров, Коршков) – 10:26 (5x5)     1:1 Сетдиков (Бикмуллин, Хлыстов) – 22:27 (5x5)     2:1 Коршков (Барулин, Бочаров) – 39:53 (5x5)     3:1 Барулин (Шевченко) – 52:33 (5x5)     4:1 Барулин (Бочаров) – 57:17 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Толчинский, Никишин) – 19:38 (5x4)     0:2 Лайпсик (Кадейкин, Земчёнок) – 38:08 (5x5)     1:2 О'Делл (Рашевский) – 47:33 (5x5)     1:3 Воробьёв (Гальченюк, Толчинский) – 50:42 (5x5)     2:3 Ожиганов (Рашевский, Кудрявцев) – 57:57 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Шмелёв (Ливо, Хмелевски) – 02:23 (5x4)     1:1 Абрамов (Мингачёв) – 05:53 (5x5)     2:1 Каменев (Провольнев, Слепышев) – 35:17 (5x5)     2:2 Коледов – 43:55 (5x5)     3:2 Окулов (Нестеров) – 45:50 (5x4)     3:3 Ливо (Шаров, Дроздов) – 59:21 (6x5)     3:4 Ливо (Хмелевски, Мелош) – 60:57 (3x3)    
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