Турнирная таблица КХЛ: СКА снова в топ-4, «Салават» укрепился на третьем месте на Востоке

В понедельник, 25 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи, по итогам которых в турнирной таблице произошёл ряд изменений.

Санкт-петербургский СКА (57) благодаря победе на выезде над московским «Динамо» (3:2) ворвался в тройку лидеров турнирной таблицы Западной конференции, сметив на строчку ниже нижегородское «Торпедо» (55). «Динамо» (62) же упустило возможность обойти своих прямых конкурентов в лице московского «Спартака» (62) и стать единоличным лидером Запада.

На Востоке «Салават Юлаев» (55) после победы над ЦСКА (4:3) обошёл «Ладу» (53), накануне уступившая «Автомобилисту» (1:5), и укрепился на третьем месте. «Амур» (44), уверенно обыгравший «Нефтехимик» (4:1), приближается к заветной зоне плей-офф и «Сибири» (47), идущей восьмой.