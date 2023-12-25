Ливо, набравший 3 очка в матче с ЦСКА, прокомментировал победу «Салавата Юлаева»

30-летний канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА (4:3 ОТ), в котором ему удалось оформить дубль и сделать результативную передачу.

«Это была большая победа с камбэком, мы выиграли в Москве у хорошей команды, так что мы довольны.

Ощущение, что «Салават» провёл две разные половины матча? Было много удалений, игра в большинстве сказалась на том, что это были две разные половины, но в конце мы поддавили и смогли забить», — сказал Ливо в послематчевом интервью.

Напомним, в нынешнем сезоне Ливо принял участие в 21 матче за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 20 (7+13) результативными действиями при показателе полезности «+3».