Р. Ротенберг – о возвращении Лайпсика: сыграл хорошо, но может ещё лучше

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о возвращении на лёд 29-летнего канадского нападающего Брендана Лайпсика в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:2), в котором форварду удалось отметиться заброшенной шайбой.

«Лайпсик здорово работал на тренировках. У него была серьёзная травма – получил удар в голову, еле оклемался. Он молодец, тренировался, мы не форсировали его возвращение, потому что травма головы – это серьёзно. Сыграл хорошо, но может ещё лучше, он и сам это понимает», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Лайпсик принял участие в 12 матчах за СКА, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «-2».