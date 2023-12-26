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Сборная России не сыграет на молодёжном ЧМ по хоккею в третий раз подряд

Сборная России не сыграет на молодёжном ЧМ по хоккею в третий раз подряд
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Уже сегодня, во вторник, 26 декабря, в шведском Гётеборге стартует 48-й турнир под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) – молодёжный чемпионат мира – 2024. Уже в третий раз подряд этот турнир пропускает сборная России.

Напомним, МЧМ-2022 начинался в декабре 2022 года при участии сборной России, однако тот турнир не смогли завершить из-за пика заболеваний коронавирусной инфекцией. Проведение соревнований перенесли на лето 2023 года, однако в том турнире Россия не смогла принять участия из-за наложенных санкций в связи с проведением СВО. Аналогичная ситуация сложилась для сборной России и на МЧМ-2023. Таким образом, наша молодёжка не принимает участия уже в трёх турнирах кряду.

МЧМ-2024 завершится 5 января 2024 года. Проведение группового этапа запланировано с 26 по 31 декабря 2023 года. Игры на вылет начнутся со 2 января 2024 года.

Календарь МЧМ-2024.
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