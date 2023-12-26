Волевая победа «Салавата» над ЦСКА, «Реал» готовится подписать Мбаппе. Главное к утру

«Салават Юлаев» одержал победу над ЦСКА (4:3), проигрывая за 39 секунд до конца матча, мадридский «Реал» готовится подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, который летом 2024 года станет свободным агентом, «Милуоки Бакс» проиграл «Нью-Йорк Никс» в рождественском матче (122:129). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

«Салават» вырвал победу у ЦСКА в драматичном матче, сравняв счёт за 39 секунд до конца. «Реал» готовит документы, чтобы подписать контракт с Мбаппе в начале января. Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» победить «Нью-Йорк» в первом рождественском матче. Украинка Цуренко: пусть россияне и белорусы смотрят Олимпиаду по телевизору. СКА обыграл на выезде московское «Динамо», прервав 4-матчевую победную серию москвичей. «Манчестер Сити» готов заплатить € 30 млн за вингера «Жироны» Савио. «Сан-Паулу» из-за нехватки игроков не продаст Велингтона, которого хотят ЦСКА и «Зенит». «Ничего не делаете и получаете бабки». Губерниева обвинили в сотрудничестве с «Локо». Источник: топ-клубы АПЛ поборются за лидера «Баварии» Киммиха. Стало известно имя возможного нового тренера «Милана».