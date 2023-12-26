Волевая победа «Салавата» над ЦСКА, «Реал» готовится подписать Мбаппе. Главное к утру
«Салават Юлаев» одержал победу над ЦСКА (4:3), проигрывая за 39 секунд до конца матча, мадридский «Реал» готовится подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, который летом 2024 года станет свободным агентом, «Милуоки Бакс» проиграл «Нью-Йорк Никс» в рождественском матче (122:129). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Салават» вырвал победу у ЦСКА в драматичном матче, сравняв счёт за 39 секунд до конца.
- «Реал» готовит документы, чтобы подписать контракт с Мбаппе в начале января.
- Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» победить «Нью-Йорк» в первом рождественском матче.
- Украинка Цуренко: пусть россияне и белорусы смотрят Олимпиаду по телевизору.
- СКА обыграл на выезде московское «Динамо», прервав 4-матчевую победную серию москвичей.
- «Манчестер Сити» готов заплатить € 30 млн за вингера «Жироны» Савио.
- «Сан-Паулу» из-за нехватки игроков не продаст Велингтона, которого хотят ЦСКА и «Зенит».
- «Ничего не делаете и получаете бабки». Губерниева обвинили в сотрудничестве с «Локо».
- Источник: топ-клубы АПЛ поборются за лидера «Баварии» Киммиха.
- Стало известно имя возможного нового тренера «Милана».
Что смотреть сегодня:
Комментарии