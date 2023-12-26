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МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 26 декабря

МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 26 декабря
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Сегодня, во вторник, 26 декабря, в шведском Гётеборге стартует 48-й турнир под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) – молодёжный чемпионат мира – 2024.

В первый день будет сыграно четыре матча.

Откроется турнир встречей молодёжных сборных Словакии и Чехии. Матч на стадионе «Фрёлундаборг» стартует в 14:00 мск.

U20 ЧМ-2024 . Группа B
26 декабря 2023, вторник. 14:00 МСК
Словакия U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующей игре сразятся молодёжные сборные Финляндии и Канады. Матч будет сыгран на арене «Скандинавиум» в 16:30 мск.

U20 ЧМ-2024 . Группа A
26 декабря 2023, вторник. 16:30 МСК
Финляндия U20
Не начался
Канада U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В третьей встрече дня сыграют молодёжные сборные США и Норвегии. Игра начнётся в 19:00 мск.

U20 ЧМ-2024 . Группа B
26 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
США U20
Не начался
Норвегия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В заключительном матче игрового дня хозяева турнира примут сборную Латвии. Встреча будет сыграна на арене «Скандинавиум» и начнётся в 21:30 мск.

U20 ЧМ-2024 . Группа A
26 декабря 2023, вторник. 21:30 МСК
Швеция U20
Не начался
Латвия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, уже в третий раз подряд этот турнир пропускает сборная России.

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