МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 26 декабря

Сегодня, во вторник, 26 декабря, в шведском Гётеборге стартует 48-й турнир под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) – молодёжный чемпионат мира – 2024.

В первый день будет сыграно четыре матча.

Откроется турнир встречей молодёжных сборных Словакии и Чехии. Матч на стадионе «Фрёлундаборг» стартует в 14:00 мск.

В следующей игре сразятся молодёжные сборные Финляндии и Канады. Матч будет сыгран на арене «Скандинавиум» в 16:30 мск.

В третьей встрече дня сыграют молодёжные сборные США и Норвегии. Игра начнётся в 19:00 мск.

В заключительном матче игрового дня хозяева турнира примут сборную Латвии. Встреча будет сыграна на арене «Скандинавиум» и начнётся в 21:30 мск.

Напомним, уже в третий раз подряд этот турнир пропускает сборная России.