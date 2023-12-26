МЧМ по хоккею 2024 года: расписание матчей 26 декабря

Сегодня, во вторник, 26 декабря, в шведском Гётеборге стартует 48-й турнир под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) – молодёжный чемпионат мира – 2024.
В первый день будет сыграно четыре матча.
Откроется турнир встречей молодёжных сборных Словакии и Чехии. Матч на стадионе «Фрёлундаборг» стартует в 14:00 мск.
В следующей игре сразятся молодёжные сборные Финляндии и Канады. Матч будет сыгран на арене «Скандинавиум» в 16:30 мск.
В третьей встрече дня сыграют молодёжные сборные США и Норвегии. Игра начнётся в 19:00 мск.
В заключительном матче игрового дня хозяева турнира примут сборную Латвии. Встреча будет сыграна на арене «Скандинавиум» и начнётся в 21:30 мск.
Напомним, уже в третий раз подряд этот турнир пропускает сборная России.
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