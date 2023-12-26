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Голкипер ЦСКА Федотов рассказал, какого совета Панарина придерживается касаемо критики

Голкипер ЦСКА Федотов рассказал, какого совета Панарина придерживается касаемо критики
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Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал о своём отношении к критике и о совете российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Чего мне переживать и волноваться? Я в интернет в принципе не захожу. У нас жизнь устроена так, что все любят залезть под кожу, осуждать и искать какие-то темы для обсуждения, ковыряться в грязном белье.

Панара (Артемий Панарин) и многие другие говорили — зачем лишний раз добавлять себе давления, прессинга и кибербуллинга? Так устроен мир: люди всегда будут пытаться зацепиться за плохие моменты, нежели за хорошие. Нужно концентрироваться на себе и близких людях, которые реально поддерживают», — приводит слова Федотова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ЦСКА проигрывает уже четыре матча кряду, в трёх из этих встреч — со СКА (2:6), «Локомотивом» (1:2 ОТ) и, соответственно, «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ), ворота армейцев защищал голкипер Иван Федотов. В этих трёх матчах он пропустил 12 шайб.

Федотов — серебряный призёр Олимпийских игр и обладатель Кубка Гагарина сезона-2021/2022.

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