Роман Ротенберг рассказал о восстановлении нападающего СКА Алистрова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о восстановлении нападающего армейского клуба Владимира Алистрова.

«Он сейчас проходит восстановление. Мы ждем его возвращения в ближайшее время, он сейчас проходит реабилитацию. Будем надеяться, что всё заживет быстро», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, белорусский форвард получил травму ноги 19 декабря в домашнем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (7:2).

В нынешнем регулярном сезоне 22-летний нападающий сыграл 39 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 31 очко.

Во встрече накануне СКА обыграл московское «Динамо», обошёл «Торпедо» и расположился на пятом месте в таблице Запада.