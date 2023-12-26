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Daily Faceoff назвал рождественский подарок для «Вашингтона», связанный с Овечкиным

Daily Faceoff назвал рождественский подарок для «Вашингтона», связанный с Овечкиным
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Журналист Энтони Трюдо в статье на сайте Daily Faceoff назвал рождественским подарком для «Вашингтон Кэпиталз» «счастливое завершение саги Александра Овечкина» в погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам за всю историю НХЛ.

«Рекорды Гретцки, статистически величайшего спортсмена, когда-либо жившего на свете, в целом настолько неприкосновенны, что даже стремление Яромира Ягра занять второе место в таблице очков за всё время обернулось безумием средств массовой информации.

92 гола в сезонах в возрасте 36 и 37 лет позволили Ови побороться за превосходство отметки Великого в 894 гола, и вполне понятно, что ещё два сезона позволят ему перешагнуть черту. Первый год этого плана проваливается, и 38-летний Овечкин стал поразительно «человечным», забив всего шесть голов в 30 играх. Хоккейный мир, затаив дыхание, ждёт, является ли это просто препятствием на пути или концом «Великой восьмёрки» с его невыполнимой миссией», — сказано в статье.

Напомним, отставание Александра Овечкина от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 66 голов.

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