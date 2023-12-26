Артюхин: таких игроков, как Ковальчук, надо максимально долго держать в лиге

Бывший нападающий сборной России и СКА Евгений Артюхин рассказал о роли олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука в «Спартаке».

«Ковальчук поможет „Спартаку“ побороться за Кубок Гагарина? Однозначно, 100 процентов. Я уверен в этом. Многие, в том числе тренеры и руководство, не понимают, что иметь такого игрока в команде — это огромный плюс. Быт и атмосферу в коллективе формируют такие парни, как Илья. Он показывает пример молодёжи, у ребят появляется мотивация играть. У Ковальчука огромный опыт плей-офф, выигрывал кубки, он знает нужные слова, как замотивировать ребят. Таких игроков, как Ковальчук, надо максимально долго держать в лиге», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком 6 декабря.

Ковальчук в дебютном матче с «Куньлунем» провёл на площадке 14 минут 33 секунды и нанёс по воротам соперника три броска, после одного из которых шайба оказалась в сетке пустых ворот в концовке встречи.