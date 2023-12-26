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Юхаматти Аалтонен может поехать на Олимпиаду — 2026 в составе сборной Италии

Юхаматти Аалтонен может поехать на Олимпиаду — 2026 в составе сборной Италии
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Чемпион мира и бронзовый призёр олимпийских игр в составе сборной Финляндии 38-летний нападающий Юхаматти Аалтонен может поехать на Олимпиаду — 2026 в составе национальной команды Италии.

«Я запланировал решение, согласно которому отыграею пару лет в Италии, получу гражданство страны и буду представлять её на Олимпийских играх в Милане? Да, так и должно быть (смеётся).

Когда-то у меня была мысль, что я поеду играть на Олимпиаду-2026 за Италию. Я это в шутку сказал, ведь у моей жены и ребёнка итальянские паспорта. Я думал, стоит ли мне ехать туда, получить гражданство и сыграть ещё одну Олимпиаду.

Я не говорю, что это обязательно сбудется, я только свою начал небольшую историю (улыбается)», — приводит слова Аалтонена Mtvuutiset.

Напомним, за свою карьеру Аалтонен играл в КХЛ за магнитогорский «Металлург» и «Йокерит».

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