В РУСАДА рассказали о сроках рассмотрения допингового дела хоккеистов «Толпара»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о сроках рассмотрения допингового дела хоккеистов «Толпара».

«Слушания состоятся до конца декабря. Это необходимо сделать прежде всего в интересах самих спортсменов. После завершения слушаний на сайте РУСАДА появится информация о результатах рассмотрения данного дела», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Напомним, 25 августа семь хоккеистов уфимского «Толпара» обвинили своего тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг. Ранее игроки попались на допинге в феврале-апреле 2023 года. По информации источника, спортсмены заявили, что подозрительные БАДы и уколы им назначал тренер по физподготовке. По их словам, они пытались сопротивляться, но тренер угрожал им жалобами директору команды и проблемами с карьерой.