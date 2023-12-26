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В РУСАДА рассказали о сроках рассмотрения допингового дела хоккеистов «Толпара»

В РУСАДА рассказали о сроках рассмотрения допингового дела хоккеистов «Толпара»
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о сроках рассмотрения допингового дела хоккеистов «Толпара».

«Слушания состоятся до конца декабря. Это необходимо сделать прежде всего в интересах самих спортсменов. После завершения слушаний на сайте РУСАДА появится информация о результатах рассмотрения данного дела», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Напомним, 25 августа семь хоккеистов уфимского «Толпара» обвинили своего тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг. Ранее игроки попались на допинге в феврале-апреле 2023 года. По информации источника, спортсмены заявили, что подозрительные БАДы и уколы им назначал тренер по физподготовке. По их словам, они пытались сопротивляться, но тренер угрожал им жалобами директору команды и проблемами с карьерой.

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