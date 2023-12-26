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Гретцки четыре месяца принимал стероиды для лечения спины в сезоне-1992/1993

Гретцки четыре месяца принимал стероиды для лечения спины в сезоне-1992/1993
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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал о том, как принимал стероиды для лечения спины в сезоне-1992/1993 во время игры за «Лос-Анджелес Кингз».

«Когда я приехал в тренировочный лагерь в первый день, 14 сентября, то сказал, что не могу двигаться. Я пошёл к врачу в клинике Керлан-Джобе, и он сказал: «Я собираюсь проверить вашу спину». Я сказал: «Это не моя спина. Это мой бок». У меня была грыжа межпозвоночного диска.

Он сказал: «Послушай, мы посадим тебя на стероиды». Я пошёл в клинику и четыре месяца принимал стероиды. Я сделал всё, что мог. После терапии и длительного периода восстановления после операции размер грыжи диска был минимизирован, что помогло мне снова кататься на коньках.

В плей-офф я играл очень хорошо. Наша команда играла нереально. Мы были не так хороши, как «Торонто», и не так хороши, как «Монреаль». Но мы обыграли Торонто и но к сожалению уступили «Монреалю» в финале Кубка Стэнли. Это был один из самых ярких моментов в моей карьере», — заявил Гртецки в подкасте Spittin Chiclets.

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