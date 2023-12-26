«Взрослый уже мальчик, сам скажет». Кожевников — о завершении карьеры Ковальчуком

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос о возможном завершении карьеры Ильёй Ковальчуком, который 24 декабря дебютировал за «Спартак» в этом сезоне.

«Это последний сезон Ковальчука в большом хоккее? Это он сам ответить должен. Взрослый уже мальчик. Сам скажет, когда придет время. Видно, что его ещё хватит. Физически готов человек. Но мы многого не знаем. Может, рецидивы у него какие есть. Никто этого не знает и никто не скажет», — сказал Кожевников в интервью «Российской газете».

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком 6 декабря.

Ковальчук в дебютном матче с «Куньлунем» провёл на площадке 14 минут 33 секунды и нанёс по воротам соперника три броска, после одного из которых шайба оказалась в сетке пустых ворот в концовке встречи.