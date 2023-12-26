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Никишин вышел на третье место среди лучших защитников-ассистентов СКА в регулярках

Накануне в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, которая прервала четырёхматчевую успешную серию москвичей.

Защитник армейского клуба Александр Никишин отметился в матче ассистом и записал на свой счёт 66-ю голевую передачу в форме армейцев в регулярных чемпионатах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Александр вышел на третье место среди лучших защитников-ассистентов СКА в регулярках КХЛ. Он обошёл Игоря Ожиганова, на счету которого 65 передач. Выше Никишина располагаются Дмитрий Калинин (69) и Динар Хафизуллин (71).