Гретцки рассказал, как отказался от 25% акций «Ванкувера» во время своей карьеры

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал, как отказался от 25% акций «Ванкувер Кэнакс» во время своей карьеры.

«Со мной связался Нельсон Скалбания, который собирался купить «Ванкувер Кэнакс». Он позвонил мне в 7 утра после того, как я выиграл Кубок Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз». Он предложил мне 25 процентов команды и $ 3 млн в год. Тогда я был лучшим игроком НХЛ с доходом в $ 800 тыс. в год. Я ответил ему: «Я люблю тебя — но мне это не подойдёт!» (смеётся). 25 процентов… Насколько я был глуп?!» — заявил Гретцки в подкасте Spittin Chiclets.

Напомним, в последнем рейтинге самых дорогих клубов НХЛ от Forbes «Ванкувер Кэнакс» занял 12-е место с оценочной стоимостью в $ 1,32 млрд.