Сегодня исполняется 77 лет с момента основания ХК «Торпедо»

26 декабря 2023 года исполняется 77 лет с момента основания хоккейного клуба «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородской команды.

«77 лет радости и побед, успехов и достижений. 77 лет безграничной поддержки болельщиков, гордости за ветеранов, тренеров и всех, кто делает столь долгий путь возможным. Мы рады быть с вами одной семьёй и счастливы каждый день посвящать тому, чтобы на лицах любителей спорта появлялись улыбки! С праздником, дорогие торпедовцы! Пусть только победы сопровождают на льду, на трибунах и в повседневной жизни!» — сказано в заявлении нижегородского клуба.

«Торпедо» — серебряный призёр чемпионата СССР 1961 года, первая немосковская команда, завоевавшая медали в чемпионате СССР и вышедшая в финал Кубка СССР (1961), обладатель Кубка РСФСР (1951).

В нынешнем регулярном сезоне Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги подопечные Игоря Ларионова сыграли 43 матча, в которых одержали 26 побед. С 55 результативными баллами в активе «Торпедо» находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече команда сыграет дома со «Спартаком» сегодня, 26 декабря, в 19:00 мск.