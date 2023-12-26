В «Салавате Юлаеве» заявили о желании увеличить бюджет клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о планах по увеличению бюджета команды.

«У нас нет никаких задержек по зарплате. Тем не менее мы говорили о том, что глава региона занимается вопросом увеличения бюджета клуба. Хотелось бы восстановить тот уровень финансирования, который был у нас до 2020 года. Значительный шаг в этом направлении сделан, и осталось только его реализовать. Если всё сложится хорошо, то у нас не будет неопределённости с источником финансирования на будущий сезон», — цитирует Баширова ТАСС.

Напомним, «Салават Юлаев благодаря вчерашней победе над ЦСКА (4:3 ОТ) набрал 55 очков и обошёл «Ладу», оказавшись на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче уфимский клуб сыграет в гостях с ХК «Сочи». Встреча состоится 28 декабря и начнётся в 19:30 мск.