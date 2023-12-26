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Сборная Словакии уверенно обыграла сборную Чехии в первом матче МЧМ-2024

Сборная Словакии уверенно обыграла сборную Чехии в первом матче МЧМ-2024
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В Гётеборге на стадионе «Фрёлундаборг» прошёл первый матч Молодёжного чемпионата мира по хоккею среди сборных Словакии и Чехии. Уверенную победу в матче одержали словацкие хоккеисты со счётом 6:2.

U20 ЧМ-2024 . Группа B
26 декабря 2023, вторник. 14:00 МСК
Словакия U20
Окончен
6 : 2
Чехия U20
0:1 Рымон (Бехер, Меловски) – 01:01 (5x5)     1:1 Петровски (Мешар, Кмец) – 22:00 (5x4)     2:1 Репчик (Сикора) – 38:34 (5x5)     3:1 Гонзек (Мишьяк, Петровски) – 41:22 (5x4)     4:1 Жабка (Штрбак) – 44:15 (4x5)     5:1 Петровски (Мешар) – 45:22 (4x4)     5:2 Шаповалив (Шале) – 51:25 (5x5)     6:2 Штрбак (Пекарчик) – 51:55 (5x5)    

Сборная Чехии открыла счёт спустя минуту после начала матча — отличился Доминик Рымон. В течение последующих 44 минут словаки ответили пятью шайбами, которые забросили Петер Репчик, Самуэль Гонзек, Борис Жабка и дубль оформил Сервац Петровски. Во второй половине третьего периода команды обменялись забитыми голами, шайбы на счету Матиаша Шаповалива и Максима Штрбака. Ворота команд защищали голкиперы Адам Гаян и Михаэль Грабал.

Завтра словаки сыграют со швейцарцами, а сборная Чехии встретится со сборной Норвегии.

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