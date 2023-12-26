Сборная Словакии уверенно обыграла сборную Чехии в первом матче МЧМ-2024

В Гётеборге на стадионе «Фрёлундаборг» прошёл первый матч Молодёжного чемпионата мира по хоккею среди сборных Словакии и Чехии. Уверенную победу в матче одержали словацкие хоккеисты со счётом 6:2.

Сборная Чехии открыла счёт спустя минуту после начала матча — отличился Доминик Рымон. В течение последующих 44 минут словаки ответили пятью шайбами, которые забросили Петер Репчик, Самуэль Гонзек, Борис Жабка и дубль оформил Сервац Петровски. Во второй половине третьего периода команды обменялись забитыми голами, шайбы на счету Матиаша Шаповалива и Максима Штрбака. Ворота команд защищали голкиперы Адам Гаян и Михаэль Грабал.

Завтра словаки сыграют со швейцарцами, а сборная Чехии встретится со сборной Норвегии.