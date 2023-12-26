Игорь Ларионов признался, что смотрит футбол в три раза чаще хоккея

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, что смотрит футбол в три раза чаще, чем хоккей. Специалист рассказал, что привносит в свою работу многое из того, что увидел в футбольных матчах.

«Занимаясь просмотром футбола, если в процентном отношении, то это, наверное, будет 75 на 25. Приходится, скажем так, проводить параллели между игрой в футбол и игрой в хоккей. Брать для себя что-то новое, потому что игра развивается, не стоит. Я говорю о футболе. Многие вещи, многие детали игры, которые я вижу, которые я хочу как-то перенести на лёд. Я стараюсь внести это все в свою работу в хоккейной команде «Торпедо»», — сказал Ларионов в интервью ютуб-каналу Вадима Лукомского.

В нынешнем регулярном сезоне Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги подопечные Игоря Ларионова сыграли 43 матча, в которых одержали 26 побед. С 55 результативными баллами в активе «Торпедо» находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече команда сыграет дома со «Спартаком» сегодня, 26 декабря, в 19:00 мск.