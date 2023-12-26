«Решили поберечь его». Кравец рассказал о причинах отсутствия Ткачёва в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил победу в матче с «Сибирью» (3:2 ОТ) и рассказал, почему лидер омичей Владимир Ткачёв пропустил встречу.

«Очень напряжённая игра. Много борьбы, хорошие скорости. Самоотверженности много было. Я очень доволен тем, что победили. Порадовала именно командная игра, всех четырёх звеньев. Все ребята выполняли свою работу, делали правильные. Есть детали, которые надо поправлять. Но в основном видно, что команда сплотилась на эту игру и отдавала все силы для победы. Мастерство является решающим. Хочу отметить игру вратаря, достаточно много раз нас выручил.

Не лучшим матч по игре в неравных составах? Соглашусь. Моменты в большинстве были, можно было забить. В меньшинстве: слишком много удалений, где-то что-то не получилось. На протяжении всего сезона ребята показывают хорошую игру именно в меньшинстве. Поработаем, но лучше не удаляться.

Отсутствие Ткачёва? Вчера всё было нормально. Сегодня с утра он почувствовал какие-то недомогание, но провёл раскатку. Состояние не улучшилось, решили поберечь его. Пьянов хороший центральный. Райан Спунер много игр провёл с краю, быстрый, техничный. И я решил, что нужен центральный, который создаст оборону, начало атаки и будет помогать также хорошо и впереди», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.