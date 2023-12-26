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«Лада» на своём льду уверенно обыграла «Металлург», забросив пять шайб

«Лада» на своём льду уверенно обыграла «Металлург», забросив пять шайб
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Металлургом». Уверенную победу в матче одержали тольяттинцы со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шумаков (Минеев) – 07:47 (5x4)     2:0 Михайлов (Куликов) – 15:14 (5x5)     3:0 Романов (Минеев, Шумаков) – 17:16 (5x4)     4:0 Романов – 20:17 (5x5)     4:1 Михайлис – 26:48 (5x5)     5:1 Джозефс (Сафин, Росандич) – 44:04 (5x5)    

Дублем в матче отметился нападающий «Лады» Иван Романов. Ещё по голу в составе хозяев забили Сергей Шумаков, Никита Михайлов и Трой Джозефс. Единственную шайбу в составе сталеваров забрсоил нападающий Никита Михайлис. После трёх пропущенных шайб в первом периоде был заменён вратарь «Металлурга» Илья Набоков, уступивший место Александру Судницыну.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Эта победа стала третьей для «Лады» в текущем сезоне в матче с «Металлургом». Сезонная серия между этими командами завершилась в пользу тольяттинцев со счётом 3:1.

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