Ковальчук рассказал, как помог «Авангарду» нанять Боба Хартли главным тренером

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, как посоветовал «Авангарду» нанять Боба Хартли на должность главного тренера клуба. Вместе с хоккеистом они стали обладателями Кубка Гагарина в составе «Авангарда» в сезоне-2020/2021.

«Я привёл в „Авангард“ Боба Хартли? Нет, мне позвонил Александр Крылов, спросил про него. Я ответил, что это крутой тренер, который выстроит систему и правильно воспитает молодёжь. Крылов попросил меня позвонить Бобу, поинтересоваться, хочет ли тот поехать в „Аванганд“. В тот момент он был главным тренером сборной Латвии на чемпионате мира.

Хартли интересовался у меня про город и инфраструктуру. Ответил, что очень любят хоккей, тогда «Авангард» ещё планировал играть в Омске. Бобу понравилось, что ему не только предложили команду, но и роль помощника в академии, быть вовлечённым в воспитание молодёжи. Они договорились и он приехал в Омск», — сказал Ковальчук в интервью Youtube-каналу «Суперлига».