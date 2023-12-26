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Квартальнов заменил вратаря после гола, который был отменён из-за высокоподнятой клюшки

Квартальнов заменил вратаря после гола, который был отменён из-за высокоподнятой клюшки
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Автомобилистом». После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Перерыв
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Голышев – 21:18 (5x5)     0:2 Обидин (Хрипунов, Воробьёв) – 21:40 (5x5)     1:2 Мороз (Энас, Меркли) – 35:02 (5x4)    

Примечательно, что в середине третьего периода при счёте 2:0 в пользу «Автомобилиста» екатеринбуржцы забили третий гол. Главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов заменил вратаря Дилана Фергюсона на Егора Вельмакина, однако третий гол был отменён после видеопросмотра из-за игры высокоподнятой клюшкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Примечательно, что вскоре после отмены третьей шайбы минское «Динамо» сократило отставание в счёте до 1:2.

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