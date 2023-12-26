«Начались конфликты». Ковальчук рассказал, почему перешёл в «Авангард» в 2020-м году

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, как в 2020-м году оказался в омском «Авангарде».

«Сначала позвонил Алексей Волков, мы с ним вместе играли, Боб Хартли звонил. Не знаю, секрет или нет, но в приоритете у меня был „Спартак“. Мы общались с руководством „Спартака“, но не договорились. Тогда принял решение поехать в Омск, Боб сказал, что собралась хорошая команда, он знает, как будет меня использовать.

Знал, что где Боб, там и дисциплина. Точно то, что команда будет претендовать на самые высокие места. Ещё заметил, что многие ребята, не игравшие в Америке, не привыкли к деталям, которые он требует. Собрания, видео, может вызвать после тренировки, и не имеет значения, молодой ты или нет.

Увидел, что в этом плане они чуть подустали, начались недопонимания и конфликты. У него неиграющий состав мог тренироваться по 1,5 часа, бегать. Он всегда говорил, что те, кто не играет, должны быть в лучшей форме тех, кто играет. Ребята устали, я его знал хорошо. Говорил с ним, с ребятами, говорил, что это даст результат. Ребята мне поверили», — сказал Ковальчук в интервью Youtube-каналу «Суперлига».