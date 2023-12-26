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Хет-трик Обидина принёс гостевую победу «Автомобилисту» в матче с минским «Динамо»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали екатеринбуржцы со счётом 4:1.

Главным героем матча стал нападающий «Автомобилиста» Андрей Обидин, оформивший хет-трик. Единственную шайбу минского «Динамо» в середине второго периода забросил Вадим Мороз, которому ассистировали Сэм Энас и Ник Меркли.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Примечательно, что в середине третьего периода при счёте 2:0 в пользу «Автомобилиста» екатеринбуржцы забили третий гол. Главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов заменил вратаря Дилана Фергюсона на Егора Вельмакина, однако третий гол был отменён после видеопросмотра из-за игры высокоподнятой клюшкой.