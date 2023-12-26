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«Локомотив» в упорном выездном матче одолел «Куньлунь» и одержал третью победу кряду

«Локомотив» в упорном выездном матче одолел «Куньлунь» и одержал третью победу кряду
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» состоялся очередной матч регулянрого Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Локомотивом». Победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Черепанов (Иванов, Никулин) – 09:30 (5x5)     0:2 Андронов (Сергеев, Каюмов) – 36:32 (5x4)     1:2 Фрэм (Смит, Ип) – 48:31 (5x5)    

На 10-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Локомотива» Никита Черепанов, которому ассистировали Георгий Иванов и Степан Никулин. В середине второго периода ярославцы удвоили преимущество в счёте благодаря голу Сергея Андронова с передач Андрея Сергеева и Артура Каюмова. «Куньлунь» отыграл одну шайбу в середине третьего периода усилиями Джейсона Фрэма с передач Джемела Смита и Брэндона Ипа. Ярославцам удалось удержать преимущество до финальной сирены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» одержал третью победу подряд и 28 декабря встретится в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

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