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«Локомотив» в упорном выездном матче одолел «Куньлунь» и одержал третью победу кряду

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» состоялся очередной матч регулянрого Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Локомотивом». Победу в упорном матче одержали ярославцы со счётом 2:1.

На 10-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Локомотива» Никита Черепанов, которому ассистировали Георгий Иванов и Степан Никулин. В середине второго периода ярославцы удвоили преимущество в счёте благодаря голу Сергея Андронова с передач Андрея Сергеева и Артура Каюмова. «Куньлунь» отыграл одну шайбу в середине третьего периода усилиями Джейсона Фрэма с передач Джемела Смита и Брэндона Ипа. Ярославцам удалось удержать преимущество до финальной сирены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» одержал третью победу подряд и 28 декабря встретится в Нижнем Новгороде с «Торпедо».