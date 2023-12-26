Ковальчук рассказал об опыте работы генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал о своём опыте работы генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде 2022 года, где национальная сборная завоевала серебряные медали.

«Алексея Жамнова назначили и он мне предложил эту позицию, чтобы я помогал к подготовке к Олимпиаде. У нас был Кубок Первого канала, это первый турнир, где мы просматривали ребят. Летали в Америку смотреть игроков из НХЛ, потому что тогда ещё не было понятно, поедут они или нет.

Это что-то новое для меня, было интересно. Огромный и крутой опыт не только в плане хоккея, но и в плане общения с чиновниками, с МОК, с ОКР.

Что было самое сложное? Сильно переживал во время матчей. Легче играть, чем смотреть, это точно… Думаю, результат был достойным. Конечно, хотелось выиграть, но для всех ребят, кто был на Олимпиаде, для них это станет опытом на всю жизнь», — сказал Ковальчук в интервью Youtube-каналу «Суперлига».