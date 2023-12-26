Ковальчук — о поражении от «Торпедо»: берём одно очко и двигаемся дальше

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук оценил результат матча с нижегородским «Торпедо» (1:2 Б). 40-летний форвард стал автором заброшенной шайбы в основное время матча.

«Хорошая игра получилась, быстрая, много моментов. Оба вратаря хорошо сыграли, обе команды хорошо сыграли в меньшинстве. Берём одно очко и двигаемся дальше. У нас ещё две игры до перерыва, поэтому надо сделать правильные выводы и готовиться к следующей игре. Из пяти буллитов нам надо забивать хотя бы один, вратарь наш здорово сыграл, а полевые не исполнили. Сезон длинный, ещё игр много, надо готовиться дальше.

Я хорошо себя чувствую, всё в порядке. Тренерский штаб даёт достаточно игрового времени, чтобы втянуться, спасибо им за доверие. Сегодня наших болельщиков было очень много, их было слышно. Спасибо им огромное за поддержку», — цитирует Ковальчука пресс-служба клуба.