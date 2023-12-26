«Родная команда». Ковальчук рассказал, что для него значит носить майку «Спартака»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал, что для него значит вновь надеть форму родного клуба.

«Что испытываю от ношения формы „Спартака“? Очень приятно, карьера должна закольцеваться. Была недосказанность перед болельщиками. Думаю, если папа был бы жив, он бы хотел, чтобы я ещё раз сыграл в майке „Спартака“.

Ребята в этом году играют отлично, отличная атмосфера в команде. Жамнов с тренерским штабом сделали правильные выводы после прошлого сезона, многие изменили, подписали креативных ребят.

Что для меня значит «Спартак»? Команда, которая многое мне дала и воспитала как хоккеиста. Меня подготовили и отправили в далёкий путь в Северную Америку… «Спартак» — родная команда. Буду надеяться, что у меня получится сделать для неё что-то хорошее и позитивное», — сказал Ковальчук в интервью Youtube-каналу «Суперлига».