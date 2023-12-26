Квартальнов — об усилении «Динамо»: я бы очень хотел. И не одного, и не двух, и не трёх

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (1:4) и заявил, что команде необходимо качественное усиление состава.

«Проиграли в движении, уступили в борьбе. Удаления нахватали во втором периоде. В меньшинстве играли хорошо. Но подустали. Плюс много игр через день. Получилось наслоение. Два рикошета: первый и третий голы. Наверное, рикошеты играют в пользу сильнейших. В борьбе уступили, и всё – нас унесло.

Бедовая ситуация с травмами центральных нападающих, стоит ли ждать подписания игроков? Вопрос не ко мне. Я бы очень хотел. И не одного. И не двух. И не трёх», — цитирует Квартальнова пресс-служба минского клуба.

После 42 матчей текущего сезона минское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.