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Тренер «Спартака» Жамнов оценил физическое состояние 40-летнего Ковальчука

Тренер «Спартака» Жамнов оценил физическое состояние 40-летнего Ковальчука
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил физическое состояние форварда московской команды Ильи Ковальчука.

«Конечно, ему надо немножко войти в тонус. Тренировки тренировками, а игровой ритм – это совсем другое. Всё идет по плану. Через игры он поймает игровой ритм. Мы думаем, что к плей-офф он уже будет готов на все 100%», – приводит слова Жамнова ТАСС.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником «Спартака».

Всего в КХЛ Илья Ковальчук провёл 409 матчей, в которых набрал 398 очков — забросил 172 шайбы и отдал 226 результативных передач с показателем полезности «+67».

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