Игорь Ларионов высказался о запутанной ситуации с арендой из НХЛ защитника Князева

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о ситуации с арендой из клуба НХЛ «Виннипег Джетс» российского защитника Артемия Князева.

Изначально пресс-служба канадского клуба проинформировала, что «Джетс» дали согласие на аренду Князева в «Торпедо», но впоследствии появилась информация, что «Ак Барс» отказался обменять игрока или отдать в аренду в нижегородский клуб, а именно казанцам принадлежат права на хоккеиста в КХЛ.

«Вы знаете, я телефон отключил в 17 часов, за два часа до игры, поэтому что происходит, я пока не знаю, скажу честно. Наверное, все вопросы к Максиму Романовичу Гафурову – он ими занимается. До меня доходили слухи, что кто-то приходит, кто-то уходит и так далее. На данный момент я пока ничего не знаю.

Надеюсь, что у вас какие-то есть новости. Дедлайн же завтра? Мы не хотим, и я сказал Максиму, в последнюю секунду делать неправильные шаги ради того, чтобы кого-то поменять. У нас коллектив довольно-таки дружный, и в то же время нам не хочется в суете, в спешке кого-то брать ради того, чтобы эта новость вышла сегодня в КХЛ или на всех порталах.

Да, был разговор о Князеве. Как всё закончилось, я понятия не имею. Я этого парня знаю. Я с ним говорил, наверное, месяц назад – он в «Виннипеге». Он изъявил желание хоть завтра приехать в «Торпедо» – это было месяц назад. Всё остальное, что происходит – это за пределами моих возможностей. Я сказал, что мы бы хотели видеть его даже в аренду. Дальше я не стал звонить Кевину Чевелдэйоффу – генеральному менеджеру «Виннипега», потому что смысла не было. У нас нет прав», — приводятся слова Ларионова на официальном сайте «Торпедо».