Ларионов — о том, продлит ли он контракт с «Торпедо»: давайте без комментариев

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 Б) отказался от обсуждения темы возможного продления контракта с нижегородским клубом.

«Давайте без комментариев. Сегодня идёт разговор о команде, о победе над «Спартаком». Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом, а дальше мы это всё обсудим», — приводятся слова Ларионова на официальном сайте нижегородского клуба.

63-летний Ларионов возглавил «Торпедо» в 2022 году. В первый сезон под его руководством нижегородцы вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, где всухую проиграли СКА (0-4). Сейчас «Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ, набрав 57 очков в 44 матчах. Ранее Ларионов никогда не тренировал клубные команды.