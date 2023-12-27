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ХК «Трактор» празднует своё 76-летие

ХК «Трактор» празднует своё 76-летие
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Хоккейный клуб «Трактор» сегодня, 27 декабря, празднует своё 76-летие.

«Много это или мало? Ответ каждый даст для себя. Да и важен ли возраст, если любой новый сезон как страница большого романа. Со своей сюжетной линией, героями и яркими переживаниями. „Трактор“ стал частью жизни сотен тысяч людей и ежедневно дарит вам неповторимые эмоции как на льду, так и вне его. С днём рождения, любимый клуб. Ты один в наших сердцах. Мы всегда будем рядом», — сказано в сообщении пресс-службы челябинского клуба.

«Трактор» — чемпион Высшей лиги сезона-2005/2006. Челябинский клуб выступает в КХЛ с 2008 года выступает. «Трактор» — обладатель Кубка Континента сезона-2011/2012, обладатель Кубка Восточной конференции и финалист Кубка Гагарина 2013 года.

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