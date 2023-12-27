«С первых минут задавила нас». Защитник «Металлурга» — о поражении от «Лады»

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал крупное гостевое поражение от «Лады» (1:5) в Тольятти.

«Четыре гола менее чем за 21 минуту, можно говорить о недооценке или перегорели? Недооценки нет. Сейчас лига такая, что нет большой разницы между командами. Нет слабых или сильных, на всех настраиваемся. „Лада“ пошла активно, с первых минут задавила нас. Пропустили голы ненужные, где-то удалялись, пропустили две в меньшинстве. Вот отсюда, в принципе, сложился результат», — сказал Маклюков в интервью Metaratings.ru.

Ранее главный тренер «Металлурга» в резкой форме прокомментировал слухи о возможном появлении нападающего Дамира Жафярова в магнитогорском клубе. Согласно слухам в СМИ, форвард якобы не хочет переходить в «Металлург» из-за наличия в клубе фигуры Разина.