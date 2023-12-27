Защитник «Торпедо» рассказал о рождении дочери в день рождения клуба

Защитник «Торпедо» Антон Сизов после победы над «Спартаком» (2:1 Б) рассказал о рождении дочери в день рождения нижегородского клуба.

«Было огромное желание победить, ведь сегодня день рождения нашего клуба. Кстати, для меня этот день, получается, втройне приятым! Сейчас пришло сообщение от жены, что у нас родилась дочка! Да-да, прямо в день рождения „Торпедо“. Поэтому сегодня сложилось всё: рождение дочки, клуба и победа!», — приводит слова Сизова пресс-служба нижегородского клуба.

Сейчас «Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 57 очков в 44 матчах. В следующей встрече нижегородский клуб сыграет дома с ярославским «Локомотивом» 28 декабря в 19:00 мск.