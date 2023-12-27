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ЦСКА — СКА: выиграет ли команда Ротенберга четвёртый матч подряд с действующим чемпионом?

Сегодня, 27 декабря, в Москве состоится матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА в армейском дерби примет СКА. Начало игры — в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «ЦСКА – СКА: выиграет ли команда Ротенберга четвёртый матч подряд с действующим чемпионом?»

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне команды встречались трижды. Во всех трёх играх победу праздновали подопечные Романа Ротенберга (3:2, 2:1, 6:2). В прошлом розыгрыше плей-офф ЦСКА победил СКА в шести матчах финала Западной конференции (4-2).

ЦСКА сыграл 43 матча, где набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 57 баллами в активе находится на четвёртой строчке таблицы Запада.