«Я ненавидел играть против «Эдмонтона». Гретцки — об уходе из «Ойлерз»

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал о своих ощущениях от игры против «Эдмонтон Ойлерз» после ухода из клуба в 1988 году.

«Я ненавидел играть против „Эдмонтона“, играть против них – это худшее, что случилось из-за этого обмена [в „Лос-Анджелес Кингз“]. Меня освистывали в каждом матче, даже в составе «Рейнджерс» мне не нравилось играть против „Эдмонтона“. Потому что где-то в глубине души я всё равно был «нефтяником», я играл там с 1978 года, все люди в команде были моими людьми» — заявил Гретцки в подкасте Spittin Chiclets.

Отметим, что «Эдмонтон Ойлерз» с Гретцки в течение шести лет подряд набирали более 100 очков в регулярном сезоне и четыре раза — в 1984, 1985, 1987 и 1988 годах — выигрывали Кубок Стэнли.

Ранее Гретцки в подкасте Spittin Chiclets подробно рассказал о Кубке Канады — 1987, переходе в «Лос-Анджелес», Горди Хоу, драках и стероидах.