Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я ненавидел играть против «Эдмонтона». Гретцки — об уходе из «Ойлерз»

«Я ненавидел играть против «Эдмонтона». Гретцки — об уходе из «Ойлерз»
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал о своих ощущениях от игры против «Эдмонтон Ойлерз» после ухода из клуба в 1988 году.

«Я ненавидел играть против „Эдмонтона“, играть против них – это худшее, что случилось из-за этого обмена [в „Лос-Анджелес Кингз“]. Меня освистывали в каждом матче, даже в составе «Рейнджерс» мне не нравилось играть против „Эдмонтона“. Потому что где-то в глубине души я всё равно был «нефтяником», я играл там с 1978 года, все люди в команде были моими людьми» — заявил Гретцки в подкасте Spittin Chiclets.

Отметим, что «Эдмонтон Ойлерз» с Гретцки в течение шести лет подряд набирали более 100 очков в регулярном сезоне и четыре раза — в 1984, 1985, 1987 и 1988 годах — выигрывали Кубок Стэнли.

Ранее Гретцки в подкасте Spittin Chiclets подробно рассказал о Кубке Канады — 1987, переходе в «Лос-Анджелес», Горди Хоу, драках и стероидах.

Материалы по теме
«Сказал другу — встань у входа в подвал, не пускай КГБ». Как Гретцки поил Ларионова пивом
«Сказал другу — встань у входа в подвал, не пускай КГБ». Как Гретцки поил Ларионова пивом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android