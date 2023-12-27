Вратарь «Торпедо» Алексей Мельничук расторг контракт с нижегородским клубом

Вратарь Алексей Мельничук расторг контракт с ХК «Торпедо» и продолжит карьеру в другом клубе, сообщает хоккейное агентство Winners. Ранее «Чемпионат» сообщал, что голкипер перейдёт в ярославский «Локомотив».

25-летний голкипер в этом сезоне не провёл ни одного матча за «Торпедо». Всего в КХЛ Мельничук сыграл 46 матчей, в которых одержал 16 побед с 91,3% отражённых бросков.

В июле 2023 года Мельничук подписал однолетний контракт с «Торпедо». В сезоне-2022/2023 на счету голкипера 14 матчей за «Сочи», «Авангард» и «Трактор», в которых вратарь продемонстрировал 89,1% отражённых бросков.

Сейчас «Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 57 очков в 44 матчах. В следующей встрече нижегородский клуб сыграет дома с ярославским «Локомотивом» 28 декабря в 19:00 мск.