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«Обвинять исключительно тренера — неправильно». Ткачёв — об отставке Гатиятулина

«Обвинять исключительно тренера — неправильно». Ткачёв — об отставке Гатиятулина
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Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв прокомментировал отставку Анвара Гатиятулина с поста главного тренера челябинского клуба.

«Честно, даже сложно сказать. Потому что проигрывает всегда команда, а не один человек. И результат во многом лежит не только на тренере, но и на хоккеистах. Поэтому во всех грехах обвинять исключительно тренера – неправильно. Мне кажется, где-то эмоций нам не хватало, концентрации. Много отдали матчей, в которых были обязаны побеждать», — приводит слова Ткачёва «ТИ-Спорт».

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 30-летний Ткачёв провёл 44 встречи, в которых забросил 10 шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 32 очка. Челябинский клуб после 44 матчей располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 53 очка.

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