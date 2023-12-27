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«Трактор» расторг арендное соглашение с Марушевым, форвард возвращается в «Ак Барс»

«Трактор» расторг арендное соглашение с Марушевым, форвард возвращается в «Ак Барс»
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«Трактор» расторг арендное соглашение с нападающим Максимом Марушевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Форвард возвращается в казанский «Ак Барс».

Напомним, 24-летний форвард за свою карьеру в КХЛ в составе «Ак Барса» принял участие в 14 матчах, отметившись двумя результативными передачами. С апреля 2021 года Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков. В августе 2023 года хоккеист заключил двухлетний контракт с казанским клубом и сразу же был отправлен в аренду в «Трактор».

В текущем сезоне нападающий провёл за чёрно-белых 15 матчей и отметился одной результативной передачей.

В конце сентября Марушев был командирован в клуб ВХЛ «Челмет» для набора игровой формы после перенесённой травмы.

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