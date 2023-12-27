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«Сочи» подписал контракт со Спиридоновым, который покинул «Сибирь»

«Сочи» подписал контракт со Спиридоновым, который покинул «Сибирь»
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ХК «Сочи» заключил контракт до конца сезона с нападающим Егором Спиридоновым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, сегодня, 27 декабря, 22-летний нападающий покинул новосибирскую «Сибирь».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу при отсутствии результативных передач и с показателем полезности «-1». В среднем за матч Спиридонов проводил на льду 5 минут 35 секунд. Этот сезон стал для Егора четвёртым на уровне КХЛ. Ранее он также выступал за ХК СКА. В общей сложности нападающий провёл 52 матча в лиге, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Южане в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграли 44 игры, где набрали 33 очка. «Сочи» располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице Запада.

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