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«Не двигайся, я не буду бить». Гретцки — о своих двух драках за карьеру

«Не двигайся, я не буду бить». Гретцки — о своих двух драках за карьеру
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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки рассказал о своих двух драках за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Первая драка случшилась сразу после того, как форварда признали «Человеком года».

«И вот мне вручают приз, произносят большую речь о том, какой я порядочный и милый парень. А потом во второй смене я ввязался в драку c Нилом Бротеном. Нарочно такого не придумаешь! Возвращаюсь на скамейку, и Дэйв Семенко мне говорит: «И что, тебе пять минут дали за женскую драку?» Я даже не знаю, почему я дрался! Это было самое глупое, что со мной когда-либо случалось.

Ещё однажды дрался с Бобом Мюрреем. Схватил его, повалил, потом он меня ко льду прижал. Я был очень зол, а он сказал – не двигайся, я не буду бить. Я смотрю на нашу скамейку, а там человек пять уже ноги перемахнули через бортик. В общем, он меня не тронул, я вернулся на скамейку и сказал, чтобы не трогали Мюррея весь матч. Он же мог убить меня, но сказал, что не ударит. И всё, в НХЛ у меня было только две драки», — заявил Гретцки в подкасте Spittin Chiclets.

Ранее Гретцки в подкасте Spittin Chiclets подробно рассказал о Кубке Канады — 1987, переходе в «Лос-Анджелес», Горди Хоу, драках и стероидах.

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