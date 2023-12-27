Словацкое издание Pravda: российский хоккей вернулся в период железного занавеса

Словацкое издание Pravda оценило предложение президента России Владимира Путина ограничить выезд молодых хоккеистов за границу.

«Российский хоккей вернулся в период железного занавеса. В то время игроки из коммунистических стран не могли попасть в лучшую лигу мира в расцвете сил. Сначала им предстояло сыграть дома и за сборную. Только тогда они могли подумать об отъезде. Игроки не играли в НХЛ до тридцати лет. По этой причине многие выбирали эмиграцию», — сказано в статье.

Напомним, в октябре на заседании, посвящённом развитию физической культуры и спорта, президент Владимир Путин поручил ФХР и Министерству спорта РФ разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят юных хоккеистов за границу.