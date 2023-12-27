Ларионов-младший высказал большое уважение Ковальчуку за возвращение в хоккей

Нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов-младший высказался относительно возвращения олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука в большой хоккей. Отметим, что форвард подписал контракт со «Спартаком» 6 декабря.

«Конечно, это мастер, легенда. Видно, что очень умный, талантливый игрок. Я два месяца не играл, а он примерно два года и спокойно раздавал шайбы, не терял их. Поэтому большое уважение тому, что он смог вернуться на такой уровень», — цитирует Ларионова—младшего ТАСС.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником «Спартака».

Всего в КХЛ Илья Ковальчук провёл 409 матчей, в которых набрал 398 очков — забросил 172 шайбы и отдал 226 результативных передач с показателем полезности «+67».