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Ларионов-младший высказал большое уважение Ковальчуку за возвращение в хоккей

Ларионов-младший высказал большое уважение Ковальчуку за возвращение в хоккей
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Нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов-младший высказался относительно возвращения олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука в большой хоккей. Отметим, что форвард подписал контракт со «Спартаком» 6 декабря.

«Конечно, это мастер, легенда. Видно, что очень умный, талантливый игрок. Я два месяца не играл, а он примерно два года и спокойно раздавал шайбы, не терял их. Поэтому большое уважение тому, что он смог вернуться на такой уровень», — цитирует Ларионова—младшего ТАСС.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником «Спартака».

Всего в КХЛ Илья Ковальчук провёл 409 матчей, в которых набрал 398 очков — забросил 172 шайбы и отдал 226 результативных передач с показателем полезности «+67».

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