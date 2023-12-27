18-летний нападающий ЦСКА Соловьёв продлил контракт с клубом

18-летний нападающий ЦСКА Егор Соловьёв продлил контракт с клубом до конца сезона-2027/2028, сообщает пресс-служба армейского клуба. Предыдущее соглашение хоккеиста действовало до 2025 года.

В сезоне-2021/2022 Соловьёв дебютировал за «Красную Армию», всего в МХЛ он провёл 70 матчей и набрал 49 (21+28) очков при показателе полезности «+11». В текущем сезоне он также провёл три матча КХЛ в составе главной команды ЦСКА и один – за «Звезду» в ВХЛ. Во всех трёх лигах Егор отмечался заброшенной шайбой в своей дебютной игре.

Напомним, в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграл 43 матча, где набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейский клуб сыграет в дерби со СКА сегодня, 27 декабря.