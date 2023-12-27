Вратарь Подскребалин рассказал о своём обмене из «Трактора» в «Металлург»

Вратарь Никита Подскребалин высказался о своём обмене из челябинского «Трактора» в магнитогорский «Металлург».

«Металлург» — команда с большой историей, как «Трактор», так что никаких негативных мыслей нет, только позитивные. Очень рад оказаться в «Металлурге» и буду доказывать своей игрой, что я способен играть в КХЛ.

Какие ожидания от работы с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным? Сработаюсь. Много тренеров было в карьере, со всеми срабатывался», — приводит слова Подскребалина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Никита дебютировал в КХЛ, проведя восемь матчей за «Трактор». В активе голкипера пять побед при 92,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,02.

Напомним, в результате обмена Подскребалин перешёл в стан «Магнитки». В обратном направлении проследовал защитник Григорий Дронов.