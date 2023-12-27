Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь Подскребалин рассказал о своём обмене из «Трактора» в «Металлург»

Вратарь Подскребалин рассказал о своём обмене из «Трактора» в «Металлург»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь Никита Подскребалин высказался о своём обмене из челябинского «Трактора» в магнитогорский «Металлург».

«Металлург» — команда с большой историей, как «Трактор», так что никаких негативных мыслей нет, только позитивные. Очень рад оказаться в «Металлурге» и буду доказывать своей игрой, что я способен играть в КХЛ.

Какие ожидания от работы с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным? Сработаюсь. Много тренеров было в карьере, со всеми срабатывался», — приводит слова Подскребалина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Никита дебютировал в КХЛ, проведя восемь матчей за «Трактор». В активе голкипера пять побед при 92,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,02.

Напомним, в результате обмена Подскребалин перешёл в стан «Магнитки». В обратном направлении проследовал защитник Григорий Дронов.

Материалы по теме
Защитник Григорий Дронов перешёл из «Металлурга» в «Трактор» в результате обмена
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android