Sportsnet предположил, сколько шайб забросит Овечкин в нынешнем сезоне

Журналист Райан Диксон в статье на портале Sportsnet предположил, сколько шайб забросит капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Восьмой номер „Вашингтона“ забьёт 23 гола до конца сезона, открыв сезон-2024/2025 всего в 43 голах от рекордного показателя Уэйна Гретцки — 894», — сказано в статье.

Напомним, 22 декабря, Овечкин забросил 828-ю шайбу в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) до 66 голов. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру (в регулярном сезоне и плей-офф вместе взятых) после Гретцки (1016). В следующей игре «Вашингтон» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» 28 декабря в 3:00 мск.